Психолог рассказал о неожиданной пользе объятий

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Объятия позволяют улучшить отношения в паре, а также помогают успокоиться и повысить уровень гормонов радости. Об этом рассказала психолог и кандидат медицинских наук Лиза Ван Раалте.

По ее словам, во время объятий человек снимает как физическое, так и эмоциональное напряжение.

— Мы обнимаем только тех, с кем мы чувствуем себя в безопасности, и с кем мы можем себе позволить быть уязвимыми, — отметила специалист.

Согласно исследованиям, прикосновения повышают уровень доверия между людьми, а также способствуют выработке окситоцина — гормона, отвечающего за положительные эмоции.

Однако психолог предупредила, что объятия бывают приятны не всем. Поэтом она рекомендует заранее уточнить у партнера, хочет ли он обниматься и как долго.

Раалте призывает чаще обнимать родных и близких, чтобы удовлетворять потребность в привязанности и улучшить самочувствие, пишет Lenta.ru.

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