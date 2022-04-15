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Психолог рассказал о неожиданной пользе объятий

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог рассказал о неожиданной пользе объятий
Фото: Pexels

Объятия позволяют улучшить отношения в паре, а также помогают успокоиться и повысить уровень гормонов радости. Об этом рассказала психолог и кандидат медицинских наук Лиза Ван Раалте.

По ее словам, во время объятий человек снимает как физическое, так и эмоциональное напряжение.

— Мы обнимаем только тех, с кем мы чувствуем себя в безопасности, и с кем мы можем себе позволить быть уязвимыми, — отметила специалист.

Согласно исследованиям, прикосновения повышают уровень доверия между людьми, а также способствуют выработке окситоцина — гормона, отвечающего за положительные эмоции.

Однако психолог предупредила, что объятия бывают приятны не всем. Поэтом она рекомендует заранее уточнить у партнера, хочет ли он обниматься и как долго.

Раалте призывает чаще обнимать родных и близких, чтобы удовлетворять потребность в привязанности и улучшить самочувствие, пишет Lenta.ru.

Перегрузка информационного пространства негативной информацией и сложная экономическая обстановка могут повлиять на психическое состояние людей. Как справиться с этим, рассказал психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

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