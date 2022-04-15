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Депутат МГД Александр Козлов: Согласование перепланировки онлайн позволит избежать ошибок при ремонте

Араз Салехов

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Депутат МГД Александр Козлов: Согласование перепланировки онлайн позволит избежать ошибок при ремонте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Согласование перепланировки онлайн даст возможность избежать ошибок, которые могут возникнуть при проведении ремонта. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Ремонт квартиры, ее адаптация под нужды семьи — это большой процесс, который требует серьезной подготовки. Особенно если вы планируете перепланировку. Существенные изменения в квартире, перенос стен, изменение функционала помещений обязательно нужно согласовывать в Мосжилинспекции. Это не прихоть госвласти, от этого зависит безопасность и вашей семьи, и жителей всего дома, — заявил он.

Депутат добавил, что чаще всего жители города при перепланировках нарушают правила сноса несущих стен, расширения комнат за счет балкона и переноса мокрых зон, таких как санузел или кухня. Также нередко можно заметить нарушения, связанные с работой вентиляции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также представитель Мосгордумы заявил о начале благоустройства парков на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы.

По его словам, такая инициатива даст возможность создать новые зоны отдыха общегородского значения и сделать округ еще привлекательнее для жизни.

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