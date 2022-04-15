Москва продолжает системную работу с иностранными высококвалифицированными специалистами

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В столице состоялся круглый стол с Ассоциацией европейского бизнеса и зарубежными компаниями по вопросам организации обязательных процедур для высококвалифицированных специалистов в Москве. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— Проведение совместного мероприятия с Ассоциацией европейского бизнеса — это важный индикатор того, что даже в текущей экономической ситуации Москва остаётся центром притяжения для зарубежных специалистов. Так, по итогам 1 квартала 2022 года в Москве было выдано 3 864 разрешений на работу иностранным гражданам, из них 3 268 или 84,6 процента разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам, остальные — квалифицированным специалистам (5,7 процента) и работающим по квотам (9,8 процента), — рассказал он.

Также политик отметил рост количества выданных разрешений на работу для высококвалифицированных иностранцев на 2,5 процента по сравнению с допандемийным периодом с января по март 2020 года.

По его словам, в прошлом году на Москву приходилось более 46 процентов выданных разрешений на работу иностранным высококвалифицированным специалистам, работающим в России, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что сервисом автоматического подбора мер поддержки за первую неделю его работы воспользовались почти 20 тысяч предпринимателей.