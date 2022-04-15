МЧС предупредило жителей столицы о дожде и сильном ветре с порывами 16 апреля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В ночь с 15 на 16 апреля в Москве стоит ожидать появление дождя, понижение температуры и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

— Ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 м/с. В течение дня понижение температуры воздуха до одного градуса, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют снижать скорость движения и избегать опасных маневров на дорогах, пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 15 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе в ближайшие выходные ожидается похолодание, а также интенсивные осадки в виде дождя и снега.

Синоптик отметил, что максимальные показатели температуры будут держаться на отметке около плюс четырех-пяти градусов. При этом в ночь на воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры. Так, в городе столбики термометра опустятся до нуля градусов в Москве и до минус двух градусов в области