Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МЧС предупредило жителей столицы о дожде и сильном ветре с порывами 16 апреля

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС предупредило жителей столицы о дожде и сильном ветре с порывами 16 апреля
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В ночь с 15 на 16 апреля в Москве стоит ожидать появление дождя, понижение температуры и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

— Ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 м/с. В течение дня понижение температуры воздуха до одного градуса, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют снижать скорость движения и избегать опасных маневров на дорогах, пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 15 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе в ближайшие выходные ожидается похолодание, а также интенсивные осадки в виде дождя и снега.

Синоптик отметил, что максимальные показатели температуры будут держаться на отметке около плюс четырех-пяти градусов. При этом в ночь на воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры. Так, в городе столбики термометра опустятся до нуля градусов в Москве и до минус двух градусов в области

Читайте также:
Москва весна Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте