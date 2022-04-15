Студенты Парижа вышли на протест против Макрона и Ле Пен

Фото: https://pixabay.com

Сорбонна и другие вузы Парижа второй день переживают масштабные студенческие протесты. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил телеканал «360».

Студенты выступили против прошедших во второй тур выборов президента Франции действующего лидера государства Эммануэля Макрона и лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

— Главный посыл в том, что мы устали от выбора между Макроном, который снизит наше пособие на жилье, повысит налоги и снова ничего не сделает с климатическими проблемами, и Марин Ле Пен, которая продвигает откровенно фашистскую идеологию, — рассказал один из протестующих.

По словам студентов, у них не оставалось выбора, так как ни один кандидат не представляет их интересов. Кроме того, центрист Макрон не говорит об экологической повестке и социальной справедливости.

Участников протеста заблокировали отряды полиции, однако из окон университета в них полетели стулья, вешалки и бутылки. К вечеру правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы, передает телеканал «360».

11 апреля МВД Франции опубликовало результаты первого тура президентских выборов. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занял лидирующую позицию после первого тура президентских выборов в республике.