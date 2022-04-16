Вертолеты Росгвардии уничтожили группу диверсантов в украинском тылу

Фото: Минобороны РФ

Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Об этом сообщается в субботу, 16 апреля, на сайте ведомства.

— Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооруженная группа противника, а также три единицы военной техники, — сказано в сообщении.

Отмечается, что вертолетчики каждый день вылетают для выполнения служебно-боевых задач. Они летают на малых высотах, так как это позволяет легче распознавать замаскированные позиции противника.

Видео: сайт Росгвардии

8 апреля сообщалось, что спецназовцы Росгвардии обнаружили вооруженную группу украинских националистов под Харьковом и уничтожили их артиллерийское вооружение. Уточняется, что росгвардейцы также вступили с противником в бой. Некоторые националисты были уничтожены, часть группы отступила.