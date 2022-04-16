Пешеходов и велосипедистов предложили штрафовать по фото с камер

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Скутеристов, велосипедистов и пешеходов могут начать штрафовать за нарушения Правил дорожного движения на основании фото с камер на дорогах. Тем, кто нарушил, станут рассылать аналогичные с автовладельцами «письма счастья».

Техническая возможность штрафовать при помощи камер фото- и видеофиксации эти категории участников дорожного движения уже существует. Ее осталось только адаптировать, отметили эксперты изданию «Известия».

— Например, в московском метро можно оплатить проезд при помощи системы распознавания лиц по Face ID. Эту систему вполне можно адаптировать для оформления в автоматическом режиме штрафов пешеходам, переходящим дорогу на красный свет или не по переходу, а также велосипедистам и скутеристам, которые нарушают, — сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Также планируется вернуть наказание за превышение средней скорости на основе данных с камер. Начальник управления организации и безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников отметил, что, когда комплексы фиксировали среднюю скорость, поток транспорта был более равномерным, так как все автомобилисты ехали примерно с одинаковой скоростью.

— Теперь мы видим, что на этих отрезках движение стало более рваным: водители притормаживают перед камерами, а потом снова ускоряются. Это негативно сказывается на пропускной способности дороги и на безопасности движения, — заявил он.

Кроме того, планируется упростить длительный и сложный процесс обжалования отмены штрафов из-за сбоев в работе камер фото- и видеофиксации, сообщается в статье.

13 апреля сообщалось, что в Госдуме намерены ограничить применение камер на дорогах России. Комитет Государственной думы по транспорту подготовил проект закона, который ограничит применение дорожных камер. В документе впервые на законодательном уровне появится перечень ситуаций, при которых инструмент фиксации правонарушения разрешается использовать для вынесения штрафов.