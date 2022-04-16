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СМИ: Украинская делегация во главе с премьером посетит США на следующей неделе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Украинская делегация во главе с премьером посетит США на следующей неделе
Фото: Unsplash

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и несколько других чиновников из Киева прилетят в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщило в субботу, 16 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что делегация с Украины проведет двухсторонние встречи с представителями финансовых ведомств стран Группы семи и других государств. 21 апреля киевские чиновники также примут участие в круглом столе, который будет проводить Всемирный банк.

Это будет первая с начала российской военной спецоперации встреча представителей финансовых ведомств Украины и их западных коллег. По результатам переговоров Международный валютный фонд может внести изменения в свой прогноз глобального экономического роста, отметило агентство.

15 апреля газета Washington Post написала, что Россия якобы направила ноту США из-за поставок Вашингтоном оружия на Украину. По данным издания, Москва предупредила Штаты, что поставки вооружений от НАТО могут усугубить ситуацию на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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