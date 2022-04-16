Гинеколог-онколог назвала неочевидные симптомы рака шейки матки

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Самые опасные женские заболевания, которые часто встречаются в практике гинеколога-онколога — злокачественные образования репродуктивной системы. Научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, кандидат медицинских наук Ольга Смирнова рассказала, в чем выражаются «звоночки» этих коварных заболеваний и когда нужно срочно обращаться к специалисту.

Рак шейки матки — наиболее часто встречающееся заболевание в репродуктивном возрасте, то есть возрасте 35-45 лет.

— Сложность диагностики заключается в том, что рак вызывает симптомы уже на распространенных стадиях, а на начальных стадиях, особенно на первой, устанавливается только на основании гистологического исследования — биопсии — и, по сути, никаких симптомов не вызывает, — пояснила врач Пятому каналу.

Наиболее частый симптом, на который гинеколог порекомендовала обратить внимание, — это кровянистые выделения из половых путей. Но почти любой женщине легко запутаться, потому что в этом возрасте у них еще есть менструация, а потому дамы редко обращают внимание на данный симптом.

Поэтому нужно присмотреться к дополнительным признакам рака шейки матки: появлению кровянистых выделений после полового контакта, выделений с неприятным характерным запахом, болей внизу живота. Также признаком этой болезни могут быть отдающая в поясницу или бедро боль.

Акушер-гинеколог Татьяна Кузнецова рассказала, что сбой менструального цикла может произойти по причине анемии. Для диагностики этого заболевания необходимо сдать определенные анализы.