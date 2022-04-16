Победителя программы «ТеатрONstage» определили в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Премьера спектакля-победителя «Когда конец» в программе «ТеатрONstage» состоится 27 апреля в Новом Манеже. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 16 апреля.

— «ТеатрONstage» доказывает, что отнюдь не всегда первый блин непременно получается комом. В России много талантов, чьи имена звучат глухо для широкой публики и которым необходима вот такая свободная площадка для представления своих замыслов, своих команд, своего театрального языка, — сказала сотрудница научно-исследовательского сектора Школы-студии МХАТ Ольга Егошина.

Согласно международной программе «ТеатрONstage», победителю предоставят финансирование на выпуск спектакля, а также возможность показать его на сцене открытого театрального пространства «Арт-платформы». В программе приняли участие 127 коллективов, а десять лучших проектов в разных жанрах были отобраны для дальнейшего участия.

Лабораторные показы прошли с 16 февраля по 5 марта. По итогам конкурса финалистами стали спектакли «Туман» Михаила Уманца, «Старгород» Андрея Горбатого и «Молчок» Доржи Галсанова, а также «Когда конец» Александра Шуйского.

Победу одержал последний проект, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Известно, что группа была образована в апреле 2021 года благодаря бывшему артисту театра «Балет Москва» Шуйскому, который выступил хореографом спектакля.

С 3 по 6 июня в столице состоится Восьмой книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году масштабный литературный праздник будет проходить в живом формате и объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Онлайн-трансляции основных событий фестиваля можно будет посмотреть на популярных платформах.