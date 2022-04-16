Зеленский заявил, что уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах

Фото: bundeskanzleramt.at

Киев откажется от переговоров с Москвой, если будут уничтожены украинские военные на территории Мариуполя. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Накануне стало известно, что объединенная группировка России и Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила в Мариуполе попытку прорваться к «Азовстали». Колонна украинских военных насчитывала около 200 человек.

Используя технику, они пытались пробиться к заводу по Итальянской улице. По словам военных, колонна до завода не дошла. Отмечается, что военные Украины периодические совершают попытки прорыва к заводу или выйти из города.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент первоочередной задачей спецоперации является ликвидация националистических батальонов на Украине. По его словам, в зонах, где продолжаются провокации нацбатов, идут ожесточенные бои.