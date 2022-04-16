Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский заявил, что уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил, что уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на переговорах
Фото: bundeskanzleramt.at

Киев откажется от переговоров с Москвой, если будут уничтожены украинские военные на территории Мариуполя. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Накануне стало известно, что объединенная группировка России и Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила в Мариуполе попытку прорваться к «Азовстали». Колонна украинских военных насчитывала около 200 человек.

Используя технику, они пытались пробиться к заводу по Итальянской улице. По словам военных, колонна до завода не дошла. Отмечается, что военные Украины периодические совершают попытки прорыва к заводу или выйти из города.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент первоочередной задачей спецоперации является ликвидация националистических батальонов на Украине. По его словам, в зонах, где продолжаются провокации нацбатов, идут ожесточенные бои.

Читайте также:
Украина Владимир Зеленский Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте