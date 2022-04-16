Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

В Москве продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы в субботу, 16 апреля.

В первую очередь производится очистка домов, находящихся на центральных улицах и вылетных магистралях. Так, 16 апреля проводились масштабные работы по промывке фасадов на внешней стороне Садового кольца, а также на Никитском бульваре, Новом Арбате и улице Земляной вал.

Для работ используются профессиональные аппараты высокого давления. При очистке высотных зданий к процедурам привлекаются промышленные альпинисты.

Уточняется, что для промывки одного дома необходимо около двух часов. При этом время проведения работ зависит от высоты здания.

Всего для работ по очистке сооружений после зимы задействовано 300 автовышек по всему городу. Так, 120 из них находятся в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов, отметили в сообщении.

15 апреля комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков сообщил, что планируется промывка более 500 тысяч элементов наружного освещения в городе.