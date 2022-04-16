Минобороны заявило о сбитом украинском самолете с западным оружием

Фото: Минобороны РФ

Городская территория Мариуполя зачищена от украинских военных. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов», иностранных наемников и украинских войск, — сказал он.

Конашенков отметил, что оставшиеся члены украинской группировки полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь». По его словам, единственное, что осталось военным Украины, — добровольно сложить оружие и сдаться, передает РИА Новости.

Также представитель Минобороны добавил, что российские ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы. В нем находилась крупная партия западной военной техники.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.