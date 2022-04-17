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Иммунолог Гарскова рассказала, как бороться с сезонной аллергией

Егор Провоторов

Общество
Иммунолог Гарскова рассказала, как бороться с сезонной аллергией
Фото: Unsplash

В весеннее время года у некоторых людей возникает обострение поллиноза или сезонный аллергический риноконъюнктивит, заявила аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Наталья Гарскова.

По ее словам, подобный недуг проявляет себя в виде чихания, заложенности носа, рези в глазах и покраснения. Специалист напомнила, что при проявлении таких симптомов следует обратиться к аллергологу, а не заниматься самолечением.

— Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время — это неправильно и опасно, — подчеркнула Гарскова.

В интервью агентству «Прайм» она заявила, что одним из самых частых спутников «запущенной аллергии» является бронхиальная астма, которую довольно непросто лечить, поскольку она может стать хронической.

Также Гарскова призвала соблюдать гипоаллергенную диету, пытаться уменьшать контакт с пыльцой, а также принимать прописанные специалистами медицинские препараты.

В пятницу, 15 апреля, биолог Павел Глазков рассказал, что укусы насекомых и паукообразных особенно опасны для людей, страдающих аллергией, так как могут привести к удушью и отеку Квинке.

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