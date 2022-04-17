Шольц установил рекорд по непопулярности в Германии

Фото: bundeskanzler.de

Непопулярность немецкого канцлера Олафа Шольца достигла рекордных масштабов в Германии. Его работой во главе государства недовольна почти половина немцев. Об это сказано в результатах исследования, проведенного немецким институтом изучения общественного мнения Insa.

Согласно обнародованной информации, работой канцлера ФРГ, возглавившего кабинет министров в декабре прошлого года, недовольны 49 процентов опрошенных, при этом довольны лишь 38 процентов. Такой показатель недовольства стал самым высоким за время пребывания Шольца на своем посту.

Больше половины опрошенных также выразили недовольство работой федерального правительства страны — 55 процентов. Довольны — всего 35 процентов респондентов.

В социологическом исследовании участие принимали 1002 человека. Как пишет РИА Новости, неизвестно, в какой период проводился опрос и какова его статистическая погрешность.

В среду, 13 апреля, Шольц заявил, что не планирует посещать Украину. По словам канцлера, ему достаточно быть на связи с официальным Киевом, чтобы оценить происходящее.