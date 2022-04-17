В Британии заявили, что не все союзники США согласны с санкциями против России

Фото: Администрация президента РФ

Далеко не все союзники Вашингтона готовы присоединиться к санкционному давлению на Москву по ряду причин. Об этом в субботу, 16 апреля, написал британский журнал The Economist.

Самую неудобную для Штатов позицию занимает Индия. Руководство этой страны раз за разом отказывается поддержать американскую сторону в противостоянии с Россией. В ходе недавнего диалога между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Джо Байденом первый призвал к проведению независимого расследования инцидентов на территории Украины.

Индия наравне с некоторыми другими государствами старательно избегает конфликтов с РФ. В числе причин такого поведения: коммерческие интересы, идеология, стратегические амбиции и даже страх. Зависимость от экономических отношений с Москвой по-прежнему оказывает внушительное влияние на международную политику, пишет газета «Известия».

Накануне обозреватели The Wall Street Journal заметили, что такой раскол на геополитической карте мира позволит России обойти санкции, введенные в отношении нее западными государствами.