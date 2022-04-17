Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Британии заявили, что не все союзники США согласны с санкциями против России

Егор Провоторов

В мире
В Британии заявили, что не все союзники США согласны с санкциями против России
Фото: Администрация президента РФ

Далеко не все союзники Вашингтона готовы присоединиться к санкционному давлению на Москву по ряду причин. Об этом в субботу, 16 апреля, написал британский журнал The Economist.

Самую неудобную для Штатов позицию занимает Индия. Руководство этой страны раз за разом отказывается поддержать американскую сторону в противостоянии с Россией. В ходе недавнего диалога между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом США Джо Байденом первый призвал к проведению независимого расследования инцидентов на территории Украины.

Индия наравне с некоторыми другими государствами старательно избегает конфликтов с РФ. В числе причин такого поведения: коммерческие интересы, идеология, стратегические амбиции и даже страх. Зависимость от экономических отношений с Москвой по-прежнему оказывает внушительное влияние на международную политику, пишет газета «Известия».

Накануне обозреватели The Wall Street Journal заметили, что такой раскол на геополитической карте мира позволит России обойти санкции, введенные в отношении нее западными государствами.

Читайте также:
Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте