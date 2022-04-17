Володин рассказал, что должен сделать Зеленский для граждан Украины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский должен вывести войска из Донбасса, а также зафиксировать признание Крыма и внеблоковый статус страны, если «думает о гражданах Украины». Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в воскресенье, 17 апреля.

— Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения, — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

По убеждению Володина, Зеленскому нужно отвести вооруженные силы из Донецкой и Луганской народных республик, фиксировать обязательства по внеблоковому статусу, признанию Крыма, а также демилитаризации и денацификации.

Спикер Госдумы уточнил, что «по-другому не получится».

Кроме того, Володин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о готовности обсуждать с российской стороной статус Крыма и отказ от вступления в НАТО планирует выиграть время для получения военной помощи от Запада. По его словам, украинский лидер делал аналогичные заявления до переговоров в Стамбуле, когда вооруженные силы России стояли под Киевом. По его словам, после того как Москва отвела войска Киев отказался от названых обязательств.