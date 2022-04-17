Столичные врачи за сутки вылечили 797 пациентов от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 797 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от COVID-19 вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в городе выявили 603 новых случая коронавируса. В лечебные учреждения госпитализировали 129 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 100 пациентов, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

Всего за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 10 263 новых случая заражения COVID-19.

15 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице до минимума снизились показатели, связанные с госпитализацией жителей с коронавирусной инфекцией. По ее словам, уже несколько недель город находится на минимальной планке по объему заболевших — 800–900 человек, а ежедневно в среднем госпитализируют от 170 до 190 человек.

В начале апреля Анастасия Ракова рассказала, что в столице выводят из работы с коронавирусной инфекцией более пяти тысяч коек. Большая часть из них будет законсервирована. В частности, это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц.