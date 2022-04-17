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Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Анастасия Колоскова

Экономика
Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Фото: Правительство РФ

Российское правительство увеличило экспортные квоты для отечественных производителей минеральных удобрений до конца мая. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

— Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн, — говорится в постановлении.

Отмечается, что квоту на вывоз азотных удобрений повысили на 231 тысячу тонн (до около 5,7 миллиона тонн), на сложные удобрения — на 466 тысяч тонн (до около 5,6 миллиона тонн).

В правительстве уточнили, что принятые меры не распространяются на экспорт удобрений в Абхазию, Южную Осетию, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

В кабмине подчеркнули, что квоты поддержат производителей удобрений, которые рискуют оказаться в простое из-за санкций.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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