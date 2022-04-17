В МИД России допустили непреднамеренные инциденты с НАТО в Арктике

Фото: Минобороны РФ

Россия обеспокоена ростом активности Североатлантического альянса (НАТО) в Арктике и видит риски непреднамеренных ситуаций с его силами в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

— Не может не вызывать обеспокоенности и интернационализация военной деятельности альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО, — сказал дипломат.

Он добавил, что из-за вовлечения в ситуацию неарктических государств возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые грозят нанесением серьезного ущерба арктической экосистеме. По словам Корчунова, недавно прошли очередные военные учения НАТО на севере Норвегии. Они, согласно позиции МИД, не способствуют обеспечению безопасности в Арктике, передает ТАСС.

15 апреля в Балтийское море вошли военные корабли первой морской группы Североатлантического альянса SNMG1. Они прибыли для участия в совместных со странами-союзниками учениях. Оставшиеся судна прибудут в круизный терминал Таллинского порта.