Синоптик обозначил дату возвращения весеннего тепла в Москву

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До конца апреля в Москве не стоит ожидать весеннего тепла и идеального солнца. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 17 апреля.

— Холодный и влажный московский апрель с температурой воздуха почти на 1,5 градуса ниже нормы вряд ли исправит до конца месяца этот перекос, — сказал метеоролог.

Тишковец добавил, что понедельник, 18 апреля, в большей степени отметится повышенным атмосферным давлением. При этом будет характерное преобладание относительно солнечной и сухой погоды.

Температура днем составит от плюс 6 до 11 градусов, а ближе к вечеру стоит ожидать дождя. Ночью столбики термометров, как уточнил синоптик, опустятся не ниже минус трех градусов.

Во вторник, 19 апреля, и среду, 20 апреля, погода улучшится, а воздух прогреется до плюс 9–14 градусов. С четверга, 21 апреля, начнутся дожди, которые продолжатся до конца недели, передает РИА Новости.

До этого Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что тепло придет в столицу уже в середине следующей недели. Однако апрель в целом окажется холоднее нормы на один–полтора градуса.