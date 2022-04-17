Около 500 человек написали диктант «Московский код» на городских площадках

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Бауманская улица, 58/25с14 Карта всех событий

Очный этап пятого краеведческого диктанта «Московский код» состоялся 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 апреля.

— Жители ответили на 20 вопросов, посвященных истории и архитектуре столицы. Победители получат призы после подведения итогов. Кроме того, до 22 апреля 2022 года у всех желающих есть возможность попробовать свои силы и пройти диктант онлайн, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 апреля диктант будет доступен на портале «Узнай Москву». Участники получат сертификаты о прохождении, а особо отличившимся вручат памятные призы.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов добавил, что жители города могли приехать на десять площадок. Среди них — библиотеки имени Некрасова и имени Достоевского, Российская государственная детская библиотека и библиотека-читальня имени Пушкина, ВШЭ, ландшафтный парк «Митино», Музей Москвы, Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, РГГУ, а также Университет правительства Москвы.

В каждом учреждении ведущий-краевед сначала проводил небольшую историческую лекцию, а затем диктовал вопросы. Всего участие в диктанте приняли около 500 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне жителей столицы пригласили на день открытых дверей «Москва на вырост». Для гостей подготовили программу, участие в которой смогут принять дети в возрасте от 6 до 12 лет и их родители.