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Минобороны: Россия сбила два украинских МиГ-29 в Харьковской области

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Россия сбила два украинских МиГ-29 в Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Вооруженным силам России удалось сбить в воздухе два украинских МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в воскресенье, 17 апреля.

За прошедшие сутки в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье нейтрализованы хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов. При этом оперативно-тактической авиацией РФ было уничтожено 44 военных объекта.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113 объектам тактического назначения. Средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29 в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области.

Всего с начала операции уничтожено 136 самолетов, 249 зенитных установок, 471 беспилотник, а также 2308 бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 254 установки РСЗО, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники, передает Минобороны.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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