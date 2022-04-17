Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ДНР сообщили о гибели командира 36-й украинской бригады морской пехоты

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о гибели командира 36-й украинской бригады морской пехоты
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Командир 36-й украинской бригады морской пехоты Владимир Баранюк был ликвидирован при попытке прорыва в Мариуполе. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Подразделением специального назначения Донецкой народной республики данный прорыв был предотвращен. В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих, из них пять старших офицеров управления бригады. Еще 42 сдались в плен, — сказал военный.

По версии ведомства, в ночь с 11 на 12 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ безуспешно попыталась прорваться из блокированного завода имени Ильича. В ходе осмотра места столкновения было обнаружено тело Баранюка, передает RT.

15 апреля стало известно, что объединенная группировка России и ДНР предотвратила попытку прорыва ВСУ к «Азовстали» в Мариуполе. Около 200 человек украинских военных двигались к заводу по Итальянской улице. По словам военных, колонна не смогла достигнуть конечной точки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов. Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь».

Читайте также:
Украина Спецоперации ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте