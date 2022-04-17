В ДНР сообщили о гибели командира 36-й украинской бригады морской пехоты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Командир 36-й украинской бригады морской пехоты Владимир Баранюк был ликвидирован при попытке прорыва в Мариуполе. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Подразделением специального назначения Донецкой народной республики данный прорыв был предотвращен. В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих, из них пять старших офицеров управления бригады. Еще 42 сдались в плен, — сказал военный.

По версии ведомства, в ночь с 11 на 12 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ безуспешно попыталась прорваться из блокированного завода имени Ильича. В ходе осмотра места столкновения было обнаружено тело Баранюка, передает RT.

15 апреля стало известно, что объединенная группировка России и ДНР предотвратила попытку прорыва ВСУ к «Азовстали» в Мариуполе. Около 200 человек украинских военных двигались к заводу по Итальянской улице. По словам военных, колонна не смогла достигнуть конечной точки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов. Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь».