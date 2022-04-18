Москвичам пообещали потепление до 10 градусов 18 апреля

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В понедельник, 18 апреля, в столичном регионе будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Москва и Подмосковье продолжают находиться на периферии антициклона.

Воздух в городе и области прогреется до 10 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный, 5–10 метров в секунду. К середине дня атмосферное давление достигнет отметки 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха в московском регионе в понедельник составит около 50 процентов.

Осадки возможны, однако кратковременные и небольшие, облачность будет переменной. Содержание кислорода в воздухе будет в пределах климатических значений, сообщает портал «Метеоновости».

— Довольно ощутимые колебания метеопараметров в последние несколько дней могли стать причиной недомогания и ухудшения самочувствия при целом ряде хронических заболеваний, особенно бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы, — подчеркнули синоптики.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что значительное улучшение погодных условий москвичи заметят во вторник, 19 апреля.