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Более 40 процентов старшеклассников в России не определились с выбором профессии

Егор Провоторов

Общество
Более 40 процентов старшеклассников в России не определились с выбором профессии

Более 40 процентов учеников 11-х классов школ не определились с будущей профессией, еще 28 процентов не считают необходимым строить планы на этот счет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компанией Maximum Education.

Отмечается, что 30 процентов старшеклассников уже выбрали свое будущее призвание. Большинство из них выбрали творческие сферы, 17 процентов из них намерены связать свою жизнь с цифровыми профессиями.

Авторы опроса подчеркивают, что среди тех, кто выбрал для себя направление, половина еще не выбрала учебное заведение для поступления, а треть точно знают вуз, в который планируют поступать, передает ТАСС.

Помимо этого, 11-классников спрашивали о жизненных ценностях. Главной почти половина опрошенных назвала возможность самореализации, 17 процентов — хороший заработок и профессиональный успех, а 14 процентов — семью.

Опрос был проведен по электронной почте в начале апреля среди учащихся 11-х классов. В исследовании приняли участие более двух тысяч будущих абитуриентов из всех регионов России.

В воскресенье, 17 апреля, в Москве завершилась ежегодная образовательная выставка «Навигатор поступления», в которой приняли участие более сорока ведущих вузов и колледжей страны.

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