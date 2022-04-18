Жителям города рассказали об обновлении функционала на инвестиционном портале Москвы
На инвестиционном портале Москвы прошло обновление функционала личного кабинета, где теперь пользователи могут изменять его под свои запросы, отслеживать статусы обращений и текущих процессов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.
— Мы обновили интерфейс кабинета, сделали его более удобным и адаптивным: пользователь может настраивать его по своим потребностям, вовремя узнавать о значимых событиях в рамках сделок с городской недвижимостью, отслеживать статусы по актуальным мероприятиям, своим обращениям и заявкам на предоставление услуг, а также получать обратную связь по всем вопросам, связанным с инвестдеятельностью в городе, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Также он рассказал, что в 2021 году более 22 тысяч инвесторов создали на портале учетные записи. При этом в общей сложности здесь зарегистрировано более 68 тысяч личных кабинетов.
Регистрация на сайте портала открывает доступ к тридцати онлайн-сервисам и упрощает взаимодействие между инвесторами и городом, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Помимо этого, стало известно, что столичным предпринимателям предоставят альтернативу офису — коворкинги ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), в которых можно работать бесплатно.
Это поможет убрать статью расходов в виде арендных платежей.