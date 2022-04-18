Жителям города рассказали об обновлении функционала на инвестиционном портале Москвы

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На инвестиционном портале Москвы прошло обновление функционала личного кабинета, где теперь пользователи могут изменять его под свои запросы, отслеживать статусы обращений и текущих процессов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Мы обновили интерфейс кабинета, сделали его более удобным и адаптивным: пользователь может настраивать его по своим потребностям, вовремя узнавать о значимых событиях в рамках сделок с городской недвижимостью, отслеживать статусы по актуальным мероприятиям, своим обращениям и заявкам на предоставление услуг, а также получать обратную связь по всем вопросам, связанным с инвестдеятельностью в городе, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Также он рассказал, что в 2021 году более 22 тысяч инвесторов создали на портале учетные записи. При этом в общей сложности здесь зарегистрировано более 68 тысяч личных кабинетов.

Регистрация на сайте портала открывает доступ к тридцати онлайн-сервисам и упрощает взаимодействие между инвесторами и городом, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что столичным предпринимателям предоставят альтернативу офису — коворкинги ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), в которых можно работать бесплатно.

Это поможет убрать статью расходов в виде арендных платежей.