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Москвичам рассказали о проекте по динамическому наблюдению за хроническими заболеваниями

Араз Салехов

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Москвичам рассказали о проекте по динамическому наблюдению за хроническими заболеваниями
Врач общей практики Татьяна Манджиева вышла подышать свежим воздухом перед работой / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В столице объявили о начале масштабного проекта по проактивному динамическому диспансерному наблюдению за состоянием горожан с хроническими заболеваниями. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С этого года мы начинаем новый проект — проактивное диспансерное наблюдение этой категории пациентов. Такую систему мы разворачиваем впервые. Мы полтора года готовились и детально отрабатывали стандарт диспансерного наблюдения — какие исследования проводить, с какой периодичностью, какое количество приемов, какая должна быть индивидуальная программа. Мы отработали все механизмы и приступаем к запуску проекта, — рассказала она.

Заммэра добавила, что одной из ключевых функций любой поликлиники является диспансерное наблюдение людей с хроническими заболеваниями.

С полным списком широко распространенных заболеваний можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что с мая в столичных парках возобновят работу павильоны «Здоровая Москва», где можно будет проверить состояние здоровья.

Анастасия Ракова рассказала, что в павильонах также будут подготовлены опросы, посвященные негативным ощущениям, которые горожане испытывают после болезни

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