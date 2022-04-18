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Политолог назвал бессмысленными планы сенаторов США посетить пять стран для поддержки Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Политолог назвал бессмысленными планы сенаторов США посетить пять стран для поддержки Украины
Фото: Unsplash

Планы американских сенаторов посетить Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты для поддержки Украины не имеют смысла, так как государства тесно сотрудничают с Россией, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, Штаты уже давно пытаются ухудшить отношения между ОАЭ, Индией и Россией, однако сделать это практически невозможно.

— Потому что они заинтересованы в сотрудничестве с Россией и именно сотрудничество с Россией делает ситуацию в Индии и Эмиратах успешной с точки зрения экономики, — передает слова Брутера RT.

До этого полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что план Соединенных Штатов по накачке Украины оружием и использованию ситуации в республике для прикрытия собственных внешнеполитических ошибок провалился. По его словам, обвинение Вашингтоном Москвы во всех проблемах в мире ничем не обосновано.

Американский полковник также добавил, что Вооруженные силы России на Украине будут продвигаться медленно и аккуратно в целях избегания жертв среди мирного населения.

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