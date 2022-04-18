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Более 90 домов снесли в столице с начала программы реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 90 домов снесли в столице с начала программы реновации
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В столице попал под снос 91 жилой дом с начала реализации программы реновации. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— С момента начала реализации программы реновации полностью расселен и снесен 91 дом, в котором проживали более 14 тысяч жителей (5,3 тысячи семей). Дома расположены в десяти административных округах столицы, — говорится в сообщении.

Также глава столичного департамента добавил, что на данном этапе идет переселение более 76,5 тысячи человек из 457 домов. При этом в новостройки переехали уже 51,7 тысячи жителей, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице в рамках реализации программы реновации продолжают строиться 163 дома.

По его словам, 225 объектов площадью свыше 4,2 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования. При этом на данном этапе в Москве по программе реновации введено в эксплуатацию 187 новостроек на 2,4 миллиона квадратных метров жилья.

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