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В МИД Франции отказались применять термин «геноцид» к спецоперации РФ на Украине

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД Франции отказались применять термин «геноцид» к спецоперации РФ на Украине
Фото: Unsplash

Применение термина «геноцид» к действиям Вооруженных сил России на Украине не является верным. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

— Следует точно выбирать слова. Когда мы говорим о военном преступлении, геноциде, эти термины должны иметь точный смысл. Квалифицировать это можно только в результате международного расследования, — заявил он.

Бон также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует посещать Украину в ближайшие дни. По словам госсекретаря, Макрон совершает визиты только тогда, «когда они могут быть полезны и действенны», передают «Известия».

Макрон 13 апреля сообщил, что в течение ближайших дней он созвонится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он прикладывает максимум усилий, чтобы конфликт на Украине разрешился.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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