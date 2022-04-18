Новая школа на 1200 мест появится в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах возведут школу на 1200 мест. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила глава комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

— Новая школа станет вторым объектом социальной инфраструктуры проекта. На данный момент в составе комплекса уже сданы в эксплуатацию два корпуса первой очереди, ведется строительство домов второй и третьей очередей, а также детского сада на 275 мест, — рассказала она.

Здание школы площадью 18,1 тысячи квадратных метров будет состоять из четырех функциональных блоков разной этажности.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что комитет выдал разрешение на строительство, действующее до 14 сентября 2023 года.

Разрешение на строительство получил девелопер «Самолет». Здание появится по адресу поселение Рязановское, улица Уточкина, дом 4 (НАО), говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся школу, которая откроется уже в этом году в Дмитровском районе.

Возведение нового здания школы № 771 на улице Софьи Ковалевской началось в ноябре 2019 года. Корпус рассчитан на 250 мест, в настоящее время в здании ведутся отделочные работы.