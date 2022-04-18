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В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 9434 новых случая заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За последние 24 часа в стране скончались 213 человек с коронавирусной инфекцией, еще 1058 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в РФ за день полностью выздоровели 14 324 россиянина, уточняется на портале.

В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

14 апреля научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что весенняя волна коронавируса в России будет протекать в легкой форме.

В свою очередь руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что резкий рост заражения коронавирусом в Китае может продлить пандемию COVID-19 в мире. Он уточнил, что основным фактором продления пандемии на планете Земля является количество не переболевших коронавирусом людей.

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