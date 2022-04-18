Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, М-7 Волга, 92-й километр Карта всех событий

Мужчину с двумя килограммами мефедрона задержали в Орехово-Зуеве. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на 92-м километре автодороги М7 «Волга» полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 30-летний житель Владимирской области. При досмотре в салоне авто оперативники обнаружили два пакета с порошком.

Проведенная позже экспертиза показала, что более двух килограммов изъятого вещества содержит в составе наркотическое средство мефедрон. Как пояснил задержанный, он вез наркотики из Кирова в Ижевск для сбыта.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурант заключен под стражу.

В пятницу, 15 апреля, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль такси на 67-м километре МКАД. Проверяя документы водителя, инспектор заметил, что пассажир очень нервничает. Это вызвало подозрения, поэтому на место была вызвана следственно-оперативная группа. Во время личного досмотра у него был обнаружен пакетик с героином весом около 100 граммов.