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МО РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ с обстрелом храмов Украины на Пасху

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МО РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ с обстрелом храмов Украины на Пасху
Фото: depositphotos

Киев при поддержке Запада готовит провокацию с обстрелом православных храмов и церквей на территории Украины в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 18 апреля.

— По имеющейся достоверной информации киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, — заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что ВСУ для провокации сформировало более 70 групп, состоящих из автофургонов и «блуждающих минометов».

После обстрела, по словам генерал-полковника, в содеянном Киев будет обвинять Москву. Для этого будут привлечены западные репортеры.

Готовящиеся провокации Украины Мизинцев назвал безразличием «к судьбам собственных граждан» и призвал другие страны повлиять на Киев, передает ТАСС.

13 апреля заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что власти Украины вынашивают планы по химическим провокациям на территории Донбасса.

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