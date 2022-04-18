Москвичам рассказали об истории старейших зданий Москвы

Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Жителям города рассказали об истории старейших зданий Москвы и о том, как высококвалифицированные специалисты их восстанавливали. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Архитектурное достояние столицы бережно охраняют, а за состоянием памятников следят высококвалифицированные специалисты. Начиная с 2011 года в Москве восстановили более 1750 памятников архитектуры. Еще более 500 объектов находятся на этапе восстановительных работ, — говорится в сообщении.

Краевед и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов рассказал об истории самых известных сооружений столицы.

— Успенский собор и Грановитая палата — старейшие сооружения, возведенные на территории Кремля. Это настоящее средоточие силы: веры, власти, государственности и соборности, — отметил он.

Также краевед добавил, что эти здания хранят городскую историю уже более 500 лет. С полным списком старейших зданий столицы можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, горожан пригласили на новый маршрут с аудиогидом по Замоскворечью, который посвящен купеческому наследию старинного московского района.

В ходе прогулки москвичи увидят особняк водочного короля Российской империи Петра Смирнова и дом колбасного короля Николая Григорьева. Помимо этого, горожане смогут узнать, какое здание называли «изумрудом Шехтеля».