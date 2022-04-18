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Врач рассказала, кому нельзя пить вино

Анастасия Колоскова

Общество
Врач рассказала, кому нельзя пить вино
Фото: Pixabay

Вино категорически не рекомендуется употреблять людям, страдающим диабетом. Об этом рассказала врач Линн Постон.

— Употребление алкоголя натощак может значительно снизить уровень сахара в крови и привести к тяжелой гипогликемии, — пояснила она.

По словам специалиста, от вина стоит также отказаться людям, которые принимают седативные и обезболивающие средства, а также дисульфирам для лечения зависимости от алкоголя. Постон отметила, что последствием употребления вина в этом случае могут стать тошнота, головные боли и изменение частоты сокращений сердца.

Также вино противопоказано астматикам, так как у них может случиться сердечный приступ из-за реакции на сульфиты, передает радиостанция «КП».

Ученые нашли взаимосвязь между группой крови и алкогольной зависимостью. Американские и японские исследователи пришли к выводу, что определяющий группу крови ген расположен в ДНК в одной спирали с геном, отвечающим за наследственную склонность человека к алкогольной зависимости. Ученые отмечают, что почти 50 процентов алкоголиков из этих стран — люди со второй группой крови.

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