Народный календарь. Как правильно вести себя в Великий вторник, 19 апреля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Великий вторник — народный и христианский праздник. Он отмечается в последний вторник перед Пасхой. Дата праздника в 2022 году — 19 апреля.

Это второй день Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа в последние дни его жизни.

Великий вторник посвящен евангельскому повествованию о том, как Иисус Христос проповедовал в Иерусалимском храме. Он рассказывал о своем втором пришествии, притчу о дани кесарю, воскресении мертвых, Страшном суде, десяти девах, о талантах. Фарисеи пытались лукавыми вопросами смутить и обличить Спасителя. Но мудрые его ответы не оставили им шансов.

Традиции и обряды праздника

В Великий вторник в храмах проходят богослужения. Они начинаются с утрени. Она соединяется с часами, во время которых читается Евангелие. Затем начинается вечерня с литургией Преждеосвященных даров. Вечером совершается великое повечерие.

В народе в этот день люди перебирают одежду в гардеробе и избавляются от ненужных вещей, а также готовят наряд на Пасху. В некоторых регионах есть традиция до рассвета готовить соченое молоко.

Что можно есть в Великий вторник

В Великий вторник верующие соблюдают строгий пост. Церковный устав в этот день разрешает употреблять невареную пищу растительного происхождения: хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи, а также воду, соль.

Чего нельзя делать в Великий вторник

По церковным правилам, в этот праздник запрещается ругаться, нецензурно выражаться, думать о плохом. Нельзя петь и танцевать.

Приметы погоды

Тихий, безветренный день — к урожаю яровых.

Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину, — ночью жди заморозков.

Много паутины в воздухе летает — к жаркому лету.

Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодной.

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Именины отмечают: Павел, Григорий, Иван, Севастьян.