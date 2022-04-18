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Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента

Александр Афонин

Город
Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента
Фото: depositphotos

В Москве уровень зарегистрированной безработицы на 18 апреля составил 0,48 процента. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48 процента, или 35 тыс. человек. В некоторых сферах наблюдался приток новых кадров, — приводит его слова пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он добавил, что число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тысячи человек, разработчиков программного обеспечения стало больше на 3,8 тысячи, а в отрасли финансовых услуг без учета страхования прибавилось 4,1 тысячи сотрудников.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что число обращений в службу занятости не меняется. По ее словам, в среднем это не более тысячи человек в день.

В пресс-службе отметили, что работодатели, заявившие большое число вакансий, смогут открывать собственные рекрутинговые центры на площадке службы занятости, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в Москве. По его словам, этот показатель в столице находится на историческом минимуме.

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