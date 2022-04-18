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Пушилин сообщил об американских и канадских наемниках на «Азовстали»

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин сообщил об американских и канадских наемниках на «Азовстали»
Фото: vk/pushilindenis

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся иностранные наемники из Канады и США. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 18 апреля.

— Информация, которая требует еще дополнительного подтверждения, но, тем не менее, ее можно озвучить — это Британия, Канада, США, Румыния, — заявил он.

Кроме того, Пушилин заявил о присутствии на «Азовстали» «туркоманов с окраин Сирии». Глава ДНР также сообщил о перехвате телефонных разговоров и радиосигналов в населенном пункте Новоселовка-2, за счет чего были выявлены восемь наемников из Польши, один из Марокко и еще трое, принадлежность которых к той или иной стране установить не удалось. Об этом Пушилин рассказал в эфире «Первого канала».

18 апреля один из жителей Мариуполя заявил, что националисты из полка «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждено несколько уголовных дел, не пользовались уважением среди населения города, поскольку хотели перестроить Украину под себя. Мужчина по имени Михаил заметил, что националистов в этом городе никто не любил.

В воскресенье, 17 апреля, стало известно об освобождении российскими военнослужащими заложников из мечети в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинские радикалы удерживали мусульман в турецкой мечети, расположенной в Приморском районе города.

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