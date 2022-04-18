Командир корабля «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб во время спецоперации на Украине

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Во время спецоперации на Украине скончался командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3-го ранга, — отмечается в сообщении.

Командир корабля получил ранения, несовместимые с жизнью, во время боя с украинскими неонацистами. Развожаев отметил его профессионализм и храбрость, которые спасли жизни членов экипажа.

Александр Чирва родился в Севастополе. Окончил филиал Военно-морского института радиоэлектроники имени А. С. Попова. Участвовал в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики в 2015 и 2016 годах, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам Путина, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий.