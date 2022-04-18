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NYT подтвердила применение кассетных боеприпасов войсками Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT подтвердила применение кассетных боеприпасов войсками Украины
Фото: depositphotos

Американская газета New York Times подтвердила применение украинскими силами кассетных боеприпасов. Журналисты издания обнаружили фрагменты реактивного снаряда с подобным оснащением в селе Гусаровка Харьковской области.

— Никто не погиб в том ударе по Гусаровке, селению, окруженному полями пшеницы и газопроводами. Хотя по меньшей мере два человека были убиты, когда украинские войска обстреливали Гусаровку большую часть месяца, целясь в российские войска, — говорится в публикации.

Уточняется, что это первый верифицированный случай применения украинской армией кассетных боеприпасов с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине.

NYT также утверждает, что 8 апреля верифицировала применение с российской стороны реактивного снаряда с противотанковыми минами в окрестностях Харькова, передает РИА Новости.

До этого Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть последствия ракетного удара ВСУ по фермерскому хозяйству в населенном пункте Токмак Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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