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Минобороны: Российская армия уничтожила логистический центр с западным оружием под Львовом

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российская армия уничтожила логистический центр с западным оружием под Львовом
Фото: depositphotos

Российские войска уничтожили 124-й объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск возле Львова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 18 апреля.

По его словам, уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран. Еще один крупный склад боеприпасов был уничтожен в районе населенного пункта Васильков Киевской области.

— Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины, — заявил Конашенков во время брифинга.

Так, были уничтожены завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепропетровске, командный пункт батальона территориальной обороны и два склада боеприпасов и хранилище топлива, говорится в сообщении.

Американская газета New York Times подтвердила применение украинскими силами кассетных боеприпасов. Журналисты издания обнаружили фрагменты реактивного снаряда с подобным оснащением в селе Гусаровка Харьковской области.

15 апреля стало известно, что объединенная группировка России и ДНР предотвратила попытку прорыва ВСУ к «Азовстали» в Мариуполе. Около 200 человек украинских военных двигались к заводу по Итальянской улице. По словам военных, колонна не смогла достигнуть конечной точки.

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