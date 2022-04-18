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В ООН заявили о согласии Киева создать гуманитарные группы для координации с РФ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН заявили о согласии Киева создать гуманитарные группы для координации с РФ
Фото: Unsplash

Украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной группы с Россией для решения гуманитарных вопросов на Украине. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

— Они (украинская сторона — прим. «ВМ») согласились на большинство предложений, которые мы выдвигаем. Нам еще предстоит получить ответ от РФ, — заявил Гриффитс.

По его словам, Киев согласился на создание гуманитарной контактной группы и решение вопросов о гуманитарном прекращении огня, передает РИА Новости.

До этого украинское правительство согласовало работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву. Киев представил Москве и МККК маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Харькова, Мариуполя и Волновахи.

8 марта в Министерстве обороны России сообщили, что на территории Украины открылись пять гуманитарных коридоров.

4 марта заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине.

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