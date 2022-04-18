Приезжий мужчина украл перфоратор из магазина на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Приезжий мужчина похитил перфоратор за семь тысяч рублей из магазина на Рязанском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Рязанскому району Москвы в понедельник, 18 апреля.

Как сообщили в ведомстве, в полицию обратился 23-летний приезжий мужчина, рассказавший, что неизвестный похитил перфоратор из магазина. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в краже задержали 43-летнего мужчину, также оказавшегося приезжим. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

— В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — рассказали в ведомстве.

15 апреля сообщалось еще об одной краже. Молодой человек прикинулся покупателем в одном из ювелирных магазинов и во время примерки золотых цепочек одну из них зажал в кулаке, а затем спрятал в карман.

До этого уборщица украла из квартиры работодателей в центре столицы драгоценности на сумму 250 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Кража».