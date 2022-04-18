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Суд в Подольске арестовал мужчину по обвинению в убийстве собственной матери

Лейла Алиева

Происшествия
Суд в Подольске арестовал мужчину по обвинению в убийстве собственной матери
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Подольске арестован местный житель, обвиняемый в убийстве матери. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 16 апреля 2022 года между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его матерью произошла бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес своей матери удар ножом. Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

— Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, — заключила Врадий.

До этого в пресс-службе ОМВД России по Рязанскому району Москвы сообщили о том, что приезжий мужчина похитил перфоратор за семь тысяч рублей из магазина на Рязанском проспекте. Как сообщили в ведомстве, в полицию обратился 23-летний приезжий мужчина, рассказавший, что неизвестный похитил инструмент из магазина. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в краже задержали 43-летнего мужчину, также оказавшегося приезжим.

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