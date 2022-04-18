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США заявили о планах парализовать работу ключевых отраслей промышленности России

Лейла Алиева

Политика
США заявили о планах парализовать работу ключевых отраслей промышленности России
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты стремятся предпринять попытку парализовать работу оборонно-промышленного комплекса России. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо.

— Мы продолжаем применять жесткие финансовые санкции в отношении России и ее ключевых финансовых институтов. И следующим этапом нашей работы будет слом военной машины России: часть за частью срыв работы ее оборонно-промышленного комплекса и его цепочек снабжения, — заявил американский чиновник.

По его словам, США будут активно использовать механизм санкций, чтобы Россия не получила материалов и технологий для ключевых отраслей промышленности: аэрокосмической, электронной и других областей, связанных с оборонным сектором, передает ТАСС.

6 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила о том, что Америка надеется поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. Пресс-секретаря также спросили, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать дефолта в России. Она ответила, что конкретных цифр нет: это зависит лишь от выбора, который сделает Россия.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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