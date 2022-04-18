Макрон отказался определять «красную линию» для ситуации на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 18 апреля, заявил о том, что не станет обозначать «красную линию» для украинского конфликта.

— Сказать, что будет красной линией, — значит сказать, как реагировать и где, — отметил он, отвечая на вопрос журналиста о «красной линии» на фоне обвинений Российской Федерации в использовании химоружия на Украине.

Французский лидер уточнил: для того чтобы назвать «красную линию», необходимо вступить в противостояние с Россией, став союзником другой стороны конфликта. Это в свою очередь является большой ответственностью, которую Франция не возьмет на себя, передает Общественная Служба Новостей.

18 апреля в МИД Франции отказались применять термин «геноцид» по отношению к спецоперации РФ на Украине.

До этого Макрон сообщил, что в течение ближайших дней он созвонится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он прикладывает максимум усилий, чтобы конфликт на Украине разрешился. Он также выразил несогласие со словами президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который назвал происходящее на Украине «геноцидом».