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Названы уязвимые к сглазу и порче знаки зодиака

Юлия Курганова

Общество
Названы уязвимые к сглазу и порче знаки зодиака
Фото: Unsplash

Специалисты сообщили, что по тем или иным астрологическим характеристикам можно узнать, что предначертано судьбой человеку, а также насколько чувствителен он к воздействию магии. Есть люди, на которых такое воздействие никак не влияет, а есть и те, кому любой негатив подобного рода доставляет много неприятностей. Большое значение в этом случае имеет принадлежность к тому или иному знаку зодиака.

Раки, Скорпионы и Рыбы — самые чувствительные к любой негативной программе в свой адрес. Так происходит по двум причинам: потому что они все воспринимают очень эмоционально и сильно зависят от окружения, в котором находятся. Эти знаки зодиака чаще всего оказываются под прицелом дурного сглаза, их привораживают и наводят на них порчу.

У Раков в такой ситуации появляются непонятные и неприятные ощущения в области грудной клетки. На Рыб может напасть апатия или они могут впасть в депрессию. У Скорпионов из-за магического воздействия пропадает активность в интимных отношениях.

Близнецы, Весы и Водолеи предпочитают почаще находиться в обществе и много общаются. При этом их энергетическое поле слишком доступно для воздействия вампиров, высасывающих жизненные силы из своей жертвы. Они не так беззащитны перед силами зла, как Раки, Скорпионы и Рыбы, но все равно очень уязвимы.

Близнецы при таком влиянии могут ни с того, ни с сего начать сильно кашлять или у них вдруг затрудняется дыхание. У Водолеев из-за направленной на них негативной программы резко падает иммунитет, и они становятся очень уязвимыми к разного рода болезням. На Весов в такой ситуации нападает сильная раздражительность, и они готовы перессориться со всем миром, сообщается на портале Rsute.

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, которых никому не удается сглазить.

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