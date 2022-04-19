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Тело мужчины нашли в коллекторе на Болотной площади

Юлия Курганова

Происшествия
Тело мужчины нашли в коллекторе на Болотной площади
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Болотная площадь Карта всех событий

В коллекторе в центре Москвы обнаружили останки неизвестного мужчины. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Полиции поступила информация об обнаружении тела в коллекторе на Болотной площади. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов опросили бездомного мужчину. Он рассказал, что искал место, чтобы согреться и поспасть. Спустившись в коллектор, он увидел тело.

— В коллекторе находился труп неизвестного мужчины среднего роста и неопределенного возраста. На теле была камуфляжная куртка и спортивные штаны. В коллекторе было оборудовано спальное место, рядом лежали личные вещи и бутылки из-под спиртного, — сообщил источник агентства.

По предварительным данным, мужчина скончался около трех недель назад. Тело отправили в морг. В настоящее время выясняются личность и причины смерти неизвестного.

В феврале мумифицированное тело женщины нашли в московской квартире. Сотрудники ЖКХ вскрыли квартиру на западе Москвы. В помещении они обнаружили тело хозяйки жилья. На трупе уже были заметны следы мумификации.

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